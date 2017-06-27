Суд в Москве продлил арест Сущенко еще на три месяца

Лефортовский районный суд Москвы продлили срок содержания под стражей незаконно задержанного осенью прошлого года украинского журналиста Романа Сущенко еще на три месяца - до 30 сентября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласила судья Маргарита Котова, полностью удовлетворив ходатайство следствия. Таким образом, Сущенко проведёт в СИЗО всего год.

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На заседании суда присутствовал консул Украины в РФ Виктор Платников.

Следователь ФСБ РФ и прокурор требовали проведения заседания в закрытом режиме, так как, по ихх словам, в деле есть "секретные материалы".

Несмотря на возражения адвоката, судья удовлетворила это ходатайство, и суд прошёл без присутствия прессы.

Перед началом заседания корреспонденту УНИАН удалось пообщаться с Сущенко. В частности, Сущенко сообщил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону 26 июня в Париже подарили его лучшую картину, но ему не жалко. По словам журналиста, в Лефортовском СИЗО он продолжает рисовать и уже написал карандашом несколько картин.

Отдельно Сущенко поблагодарил президента Украины Петра Порошенко, украинских дипломатов и депутатов Верховной Рады, которые борются за его освобождение. Также он выразил благодарность своей семье за поддержку.

"Я хотел бы передать привет своей семье, родным, близким, друзьям, спасибо всем украинцам, в том числе президенту, министрам, парламентариям, Которые поддерживают меня в это сложное время. Особая благодарность - нашей делегации в ПАСЕ, Владимиру Арьеву и другим членам делегации, за поддержку на таком высоком уровне, а также Ирине Геращенко, я надеюсь, на днях она получит поздравление с 8-м марта, которое я отправлял ", - сказал Сущенко. "Поздравления коллегам из "Укринформа". Со мной все в порядке, мое содержание в заключении идет цивилизованным путем. Вердикт ожидаем, суд будет позже", - добавил он.

Кроме того, журналист сообщил, что не жалуется на условия содержания, в камере есть телевизор и холодильник. Ежедневно у него есть возможность гулять в течение часа в "кольце" 4 на 2 метра с сеткой вместо крыши, где он занимается физическими упражнениями.

Также Сущенко отметил, что по его делу запланированы две экспертизы, а дальше ожидается рассмотрение дела по существу.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющие государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж". 16 июня Сущенко назначили проведение психиатрической экспертизы.

26 июня Президент Украины Петр Порошенко подарил президенту Франции Эмануэлю Макрону картину, написанную украинским журналистом Романом Сущенко.