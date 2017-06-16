Сущенко назначили проведение психиатрической экспертизы - адвокат

19:50, 16 июня 2017
Общество
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Психолого-психиатрическая экспертиза, вероятно, пройдёт уже в июле.

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Незаконно арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко назначили проведение психиатрической экспертизы. Об этом российский адвокат Марк Фейгин сообщил в Twitter.

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"Сегодня Роману Сущенко назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Она пройдёт видимо уже в июле", - написал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющие государственную тайну". Уголовное дело было возбуждено по статье "шпионаж".

Согласно последнему решению российского суда, Сущенко будет содержаться по стражей до 30 июня.

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Теги: #арест сущенко#украинские политзаключенные