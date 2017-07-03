В Житомире суд арестовал подозреваемого в торговле боеприпасами из зоны АТО

В Житомире суд арестовал мужчину, ранее задержанного по подозрению в торговле боеприпасами из зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Житомирского гарнизона, по ходатайству прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины 1 июля Королёвским районным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому, который 29 июня был задержан правоохранителями.

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«Злоумышленник задержан с возможностью внесения залога в размере 80 тыс. грн», - сообщили в пресс-службе.

Задержанному сообщили о подозрении в преступлении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, передача или сбыт огнестрельного оружия боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения).

Как сообщал УНИАН, 29 июня военная прокуратура Житомирского гарнизона совместно с СБУ задержала одного из участников преступной группы, который продавал боеприпасы, привезенные им из зоны АТО.

Речь идет о ручных гранатах Ф-1, патронах калибра 5,45, 7,62 мм и 9 мм, которые, по предварительной информации, поставлялись на территорию Житомирской области из зоны проведения антитеррористической операции. После очередного незаконного сбыта боевых припасов злоумышленника задержали в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление других участников группы.