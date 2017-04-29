Оккупанты создают большие очереди на админгранице с Крымом – ГПСУ

Контрольные службы оккупационной власти напротив контрольных пунктов въезда-выезда «Чонгар» и «Чаплинка» продолжают создавать неудобства для граждан, следующих на Крымский полуостров.

Об этом сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

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"Четвертые сутки подряд они медленно оформляют транспортные средства, что привело к их накоплению. Так, по состоянию на 09.30, около 200 автомобилей ждут выезда с материковой части Украины. Гражданам советуем учесть данную информацию, заблаговременно планировать маршруты движения и по возможности выбирать контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», который работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.