Завтра в Украине - от 9° мороза до 10° тепла

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

В восточных, а днем и в северных и центральных областях без существенных осадков, на остальной территории небольшие осадки. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, в восточной части 3-8° мороза, на Южном побережье Крыма 0-4° тепла; днем 1-6° тепла, на крайнем юге и в Закарпатье до 10° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-2° мороза.

В Киевской области во вторник ночью местами ожидается небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 1-6° тепла.

В Киеве завтра ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.