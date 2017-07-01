В Житомире представили нового епископа Киево-Житомирской диецезии Римо-католической церкви

В Житомире в соборе святой Софии сегодня представили Виталия Кривицкого - нового епископа Киево-Житомирской епархии Римо-католической церкви.

Как сообщила пресс-служба Житомирской областной госадминистрации, на представление нового епископа, назначенного Папой Франциском 30 апреля, собрались сотни верующих.

До назначения (с 2014 года) Кривицкий, который родился 19 августа 1972 года в Одессе, был настоятелем прихода святого Петра в Одессе.

Киево-Житомирская диецезия стала вакантной после смерти ее предыдущего руководителя архиепископа Петра Мальчука. К 30 апреля 2017 епархию временно возглавлял апостольский администратор Виталий Скомаровский.

Диецезия объединяет римо-католические приходы Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей. Кафедральный собор святой Софии расположен в Житомире, а статус сокафедрального имеет собор святого Александра в Киеве.

Как сообщал УНИАН, архиепископ Киево-Житомирский Петр Мальчук умер 27 мая 2016 в Гродно, где участвовал в евхаристическом конгрессе в Беларуси. Тело архиепископа нашли в его личной комнате, смерть наступила, вероятно, из-за проблем с сердцем.

Президент Петр Порошенко выразил духовенству и верующим Киево-Житомирской епархии соболезнование по поводу преждевременной смерти архиепископа и отметил, что ушел из жизни выдающийся религиозный деятель, который много сделал для развития церкви, налаживания государственно-церковных отношений и межконфессиональных отношений.