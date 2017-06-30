Суд в Днепре отменил решение о переименовании проспекта Калинина в честь Нигояна

В Днепре суд отменил решение городского совета о переименовании проспекта Калинина на проспект одного из героев «Небесной сотни» Сергея Нигояна. Соответствующее решение вынес апелляционный административный суд, пишет «Радио Свобода».

Согласно постановлению суда, решение горсовета признано «противоправным».

Истец - Элеонора Кузнецова, заявила, что возмущение жителей вызвало не новое название проспекта, а несоблюдение процедуры во время переименования, а именно без предварительных общественных слушаний.

В Днепровском горсовете признали, что при переименовании проспекта соответствующая процедура была не соблюдена.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепре представители националистических движений пытались помешать акции Союза советских офицеров, запрещенной судом организации из-за ее антиукраинской позиции. Обошлось без столкновений. Полиция лишь составила админпротокол на женщину, которая пришла с запрещенной георгиевской лентой.