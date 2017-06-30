Суд в Днепре отменил решение о переименовании проспекта Калинина в честь Нигояна

17:06, 30 июня 2017
Общество
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Решение горсовета относительно переименования проспекта в честь героя "Небесной сотни" признано «противоправным».

Решение о возвращении названия проспекта вынес апелляционный административный суд / фото из открытых источников

В Днепре суд отменил решение городского совета о переименовании проспекта Калинина на проспект одного из героев «Небесной сотни» Сергея Нигояна. Соответствующее решение вынес апелляционный административный суд, пишет «Радио Свобода».

Согласно постановлению суда, решение горсовета признано «противоправным».

Истец - Элеонора Кузнецова, заявила, что возмущение жителей вызвало не новое название проспекта, а несоблюдение процедуры во время переименования, а именно без предварительных общественных слушаний.

В Днепровском горсовете признали, что при переименовании проспекта соответствующая процедура была не соблюдена.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепре представители националистических движений пытались помешать акции Союза советских офицеров, запрещенной судом организации из-за ее антиукраинской позиции. Обошлось без столкновений. Полиция лишь составила админпротокол на женщину, которая пришла с запрещенной георгиевской лентой.

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Теги: #Днепр#переименование проспекта в Днепре