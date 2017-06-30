В Киеве простились с полковниками Шаповалом и Возным (фоторепортаж)
Церемонии прощания с полковниками прошли с участием президента Украины Петра Порошенко и руководящего состава СБУ.
В Службе безопасности Украины состоялось прощание с полковником спецслужбы Юрием Возным и полковником Главного управления разведки Министерства обороны Максимом Шаповалом в Киеве.
Проводить Юрия Возного в последний путь пришли Президент Украины, руководство Службы, его боевые побратимы из разных управлений СБУ и других правоохранительных органов.
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Присутствующие выразили глубокие соболезнования семье погибшего и его боевым побратимам.
Полковник контрразведки погиб 27 июля во время исполнения служебных обязанностей в Константиновском районе Донецкой области.
Сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал погиб утром 27 июня в Соломенском районе Киева во время взрыва автомобиля, в котором он находился. Следствие квалифицирует трагедию как террористический акт.