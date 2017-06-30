В Киеве простились с полковниками Шаповалом и Возным (фоторепортаж)

В Службе безопасности Украины состоялось прощание с полковником спецслужбы Юрием Возным и полковником Главного управления разведки Министерства обороны Максимом Шаповалом в Киеве.

Проводить Юрия Возного в последний путь пришли Президент Украины, руководство Службы, его боевые побратимы из разных управлений СБУ и других правоохранительных органов.

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Присутствующие выразили глубокие соболезнования семье погибшего и его боевым побратимам.

Полковник контрразведки погиб 27 июля во время исполнения служебных обязанностей в Константиновском районе Донецкой области.

Сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал погиб утром 27 июня в Соломенском районе Киева во время взрыва автомобиля, в котором он находился. Следствие квалифицирует трагедию как террористический акт.