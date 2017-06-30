Россия обратилась к Украине в связи с исчезновением двух своих военных - пограничники

Представители Российской Федерации обратились к Украине в связи с исчезновением двух своих военных во время проведения учений.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"Действительно, на том участке границы, который контролируется, то есть на восточных рубежах, в Харьковской области, мы получили запрос от российской стороны, они нас информируют о том, что у них потерялись во время тренировок двое военнослужащих пограничной службы, и спрашивают, знаем ли мы что-нибудь по этому поводу", - сказал Слободян.

Также он объяснил, почему российская сторона обращается к украинской на пограничных пунктах в Харьковской области, в то время, как украинской стороной задержаны были двое российских военнослужащих в Херсонской области.

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"Потому что мы никаких контактов не поддерживаем с оккупантами на Херсонском направлении", - сказал пресс-секретарь ведомства.

Как сообщал УНИАН, председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко заявил, что в Херсонской области задержали двух военнослужащих Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

"Сегодня, 30 июня, около 02.30, пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины, в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу", - сообщил Назаренко.

"Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими пограничной службы ФСБ РФ. По их словам, они, якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины", - отметил председатель ГНСУ.

Также он добавил, что в отношении задержанных граждан РФ проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия.