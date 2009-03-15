Милиция дежурит под избирательными участками на Тернопольщине

Общественный правопорядок на внеочередных выборах в Тернопольский областной совет будут обеспечивать почти 1 тыс. 200 правоохранителей.

Об этом сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью областного управления милиции Сергей ШВОРНИКОВ.

При этом он отметил, что такое количество работников милиции уже осуществляет охрану порядка и будет обеспечивать ее непрерывно до завершения выборов, если их не отменят. Правоохранители, по словам С.ШВОРНИКОВА, будут нести дежурство возле мест расположения избирательных участков.

С.ШВОРНИКОВ также уточнил, что вчера работники милиции после урегулирования конфликта возле издательства “Збруч” не сопровождали бюллетени к участкам. “После того, как выезд из издательства был освобожден, автомобили увезли бюллетени к месту назначения, но без сопровождения работников милиции”, – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 марта группа депутатов одной из партий пыталась заблокировать вывоз напечатанных бюллетеней из тернопольского издательства “Збруч”. Группа представителей других партий пыталась освободить территорию, в результате чего возникла потасовка. Для обеспечения порядка на место инцидента выезжали правоохранители.