Главу райгосадминистрации поймали на взятке

В Одесской области 13 марта во время получения взятки был задержан председатель Балтской районной государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД, чиновник требовал и получил 100 тыс. грн. взятки за отведение земельного участка площадью 1,3 гектара одному из частных предприятий для строительства и эксплуатации асфальтового завода.

Работники милиции задержали и посредника противоправной сделки, которым оказался депутат областного совета.

Во время задержания у взяточника были изъяты полученные им 100 тыс. грн.

В отношении взяточника и посредника прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 168 Уголовного кодекса Украины.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других фактов получения взяток этим должностным лицом, продолжаются, отметили в ДСО.