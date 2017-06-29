Суд оправдал так называемого "председателя верховного суда "ДНР" Якубовского

Селидовский городской суд оправдал гражданина Российской Федерации Эдуарда Якубовского в инкриминируемом ему особо тяжком преступлении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в настоящее время готовится апелляционная жалоба в суд высшей инстанции с требованием осудить обвиняемого к реальному сроку наказания.

«Следователями следственного управления прокуратуры Донецкой области собрано достаточно доказательств вины указанного сообщника террористов в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание или участие в террористической группе или террористической организации)», - говорится в сообщении.

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Установлено, что гражданин Якубовский, 1959 года рождения, уроженец Москвы, в сентябре 2014 года после захвата Донецка членами незаконной террористической организации «ДНР» и понимая противоправный характер своих действий, занял должность так называемого «председателя верховного суда ДНР».

Так как приспешник террористов находится на временно оккупированной боевиками территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.

Санкция инкриминируемой Якубовскому статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.