СБУ задержала четырех антиукраинских пропагандистов, которые призывали к беспорядкам ко Дню Конституции (видео)

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали в различных регионах государства четырех антиукраинских пропагандистов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Жители Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областей на выполнение заданий кураторов из российских спецслужб размещали в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» призывы к массовым беспорядкам ко Дню Конституции Украины», - говорится в сообщении.

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Открыты уголовные производства по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 258-3 (создание террористической группы) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН ранее, аудитория российской соцсети ВКонтакте в Украине составляет 3,8 млн неуникальных визитов с компьютеров в день. До введения санкций этот показатель составил 9,8 млн. Об этом свидетельствуют данные SimilarWeb. По данным статистики, падение посещаемости остановилось на уровне 3,8 млн визитов в день. Аудитория сократилась на 61%, если сравнивать данные за апрель 2017 года и за первые 16 дней июня 2017 года.