Во Львове снимают историческую драму на основе реальных событий

Во Львове на ул. Драгоманова продолжаются съемки полнометражной исторической приключенческой драмы «Экс» на основе реальных событий 1930-х годов, передает zik.ua. Съемочный период фильма был начат во Львове и Львовской области еще в середине декабря 2016 года. В течение мая-июня съемки проходили в Киеве и пригороде, а сегодня творческая группа снова работает во Львове. На экраны фильм «Экс» выйдет ориентировочно в конце 2017 года. Он получил государственную финансовую поддержку по итогам 8-го конкурсного отбора Госкино.

Как сообщили создатели фильма, «Экс» означает «экспроприация». По сюжету ленты, бойцы подпольной украинской организации проводят революционную акцию против правительства, которая превращается в кровавую бойню.

«Молодые украинские студенты - революционеры, члены подпольной организации УВО, бросают вызов нечестной и коррупционной власти. После ряда удачных операций, руководство УВО планирует провести новую акцию - экспроприацию (или просто - экс) денежных средств на нужды сопротивления. К этой задачи привлекают лучших людей, а костяком группы становятся молодые, но очень опытные бойцы.

Они совершают нападение на почтовое отделение, во время которого все идет наперекосяк, словно судьба действительно насмехается над ребятами: почтальоны оказываются вооруженными, денег в кассе шаром покати, а «нефартовый» револьвер дает осечку в наиболее неподходящий момент. Так политическая акция с лозунгами и призывами превращается в кровавую бойню. Не всем бойцам удается вырваться живыми, однако это еще не конец: полиция идет по их следу », - говорится в описании к фильму.

Картина насыщена неповторимым колоритом и музыкой Галичины 30-х годов ХХ века. В частности, в фильме будут эпизоды, представляющие знаменитую батярскую субкультуру, отмечают создатели фильма.