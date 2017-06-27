Во Львове снимают историческую драму на основе реальных событий
По сюжету ленты, бойцы подпольной украинской организации проводят революционную акцию против правительства.
Во Львове на ул. Драгоманова продолжаются съемки полнометражной исторической приключенческой драмы «Экс» на основе реальных событий 1930-х годов, передает zik.ua. Съемочный период фильма был начат во Львове и Львовской области еще в середине декабря 2016 года. В течение мая-июня съемки проходили в Киеве и пригороде, а сегодня творческая группа снова работает во Львове. На экраны фильм «Экс» выйдет ориентировочно в конце 2017 года. Он получил государственную финансовую поддержку по итогам 8-го конкурсного отбора Госкино.
Как сообщили создатели фильма, «Экс» означает «экспроприация». По сюжету ленты, бойцы подпольной украинской организации проводят революционную акцию против правительства, которая превращается в кровавую бойню.
«Молодые украинские студенты - революционеры, члены подпольной организации УВО, бросают вызов нечестной и коррупционной власти. После ряда удачных операций, руководство УВО планирует провести новую акцию - экспроприацию (или просто - экс) денежных средств на нужды сопротивления. К этой задачи привлекают лучших людей, а костяком группы становятся молодые, но очень опытные бойцы.
Они совершают нападение на почтовое отделение, во время которого все идет наперекосяк, словно судьба действительно насмехается над ребятами: почтальоны оказываются вооруженными, денег в кассе шаром покати, а «нефартовый» револьвер дает осечку в наиболее неподходящий момент. Так политическая акция с лозунгами и призывами превращается в кровавую бойню. Не всем бойцам удается вырваться живыми, однако это еще не конец: полиция идет по их следу », - говорится в описании к фильму.
Картина насыщена неповторимым колоритом и музыкой Галичины 30-х годов ХХ века. В частности, в фильме будут эпизоды, представляющие знаменитую батярскую субкультуру, отмечают создатели фильма.