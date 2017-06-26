Гужве придется еще одну ночь провести в СИЗО - СМИ

Главному редактору «Страна.ua» Игорю Гужве придется еще одну ночь провести в СИЗО, поскольку сотрудники Государственной судебной администрации Украины (ГСА) не успели подписать справку о перечислении за него залога в 544 тыс. грн.

Об этом сообщил адвокат Гужвы Юрий Иващенко, передает «Страна.ua».

«Деньги поступили, но мы не можем подписать справку - у нас рабочий день закончился», - процитировал чиновников ГСА защитник.

По его словам, в связи с этим Гужве придется провести еще одну ночь в Лукьяновском СИЗО.

Ранее издание сообщало, что адвокат Гужвы сообщил об изменении порядка внесения залога, а также сказал, что вопрос освобождения тормозится Госказначейством.

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«Государственное казначейство по состоянию на 15:00 не подтвердило внесение залога в размере 544 тыс. грн за Гужву, хотя деньги хотя деньги были перевели еще в 11:20», - говорилось в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». В отношении него открыто уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы в 10 тыс. долл. Гужва был задержан.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве "сфабрикованными".

24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 544 тыс. грн.

26 июня адвокат Гужвы, министр юстиции Украины во времена президентства Виктора Януковича Елена Лукаш сообщила, что за главного редактора издания «Страна.ua» внесли залог.

«Залог за Игоря Гужву внесен Светланой Крюковой. Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО. Вывезли, зная о залоге», - написала она в Facebook.