На Днепропетровщине появился центр отдыха для пенсионеров и переселенцев из зоны АТО

В Днепропетровской области появился центр отдыха для пенсионеров, а также переселенцев из зоны АТО.

Как сообщают сотрудники днепропетровской областной государственной администрации, современный компьютерный центр отдыха для переселенцев открылся в поселке городского типа Межевая. По данным Днепровской обгосадминистрации, в центре подготовлены должным образом все необходимые условия для полноценного отдыха и досуга, сообщает dnepr24.com.ua.

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Пенсионеры могут не только освоить компьютер, но и пообщаться с высококвалифицированными психологами. Кроме того, в центре посетители могут оздоровиться, посетив тренажерные залы. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Межевском районе проживает наибольшее число переселенцев, которых вместе с пенсионерами поддерживают представители местной общины