СМИ узнали, сколько россиян не пустили в Украину с начала года (документ)

Украинско-российскую границу на выезд из Украины за пять первых месяцев 2017 года пересекли больше 2 млн человек, что близко к показателям за аналогичный период прошлого года. При этом не пустили в Украину из РФ меньше людей, чем за соответствующий период 2016-го.

Об этом говорится в ответе Государственной пограничной службы на официальный запрос "Апострофа".

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Из России в Украину за январь-май 2017 года въехало около 2 млн человек. В прошлом году была отмечена похожая динамика.

"В течение января-мая 2017 года украинско-российский участок государственной границы в установленном порядке на въезд в Украину пересекли 1,997 млн лиц (январь-май 2016 года – 1,952 млн), на выезд из Украины – 2,165 млн лиц (январь-май 2016 года – 2,077 млн)", - говорится в документе.

При этом с января по май текущего года было отказано во въезде в Украину со стороны РФ 1471 человеку (январь-май 2016 года – 1728 лицам), при выезде из Украины – 920 лицам (январь-май 2016 года – 990).