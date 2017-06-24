Прокурор просит для Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога

Прокурор Елена Ковальчук просит суд избрать главному редактору издания «Страна.ua» Игорю Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, поскольку считает, что подозреваемый может повторно требовать средства. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ковальчук сказала на заседании Шевченковского районного суда, который избирает Гужве меру пресечения.

Читайте такжеПодозреваемый в вымогательстве Гужва доставлен в суд, ему грозит до 10 лет тюрьмыПо словам Ковальчук, как следует из материалов уголовного производства, подозреваемые Гужва и Антон Филипковский планировали получить не только те $20 тыс., которые указаны в сообщении о подозрении, но и значительно большую сумму. Прокурор подчеркнула, что это свидетельствует о корыстном мотиве в действиях Гужвы, о его намерениях обогатиться на большую сумму.

Также она добавила, что подозреваемый может уничтожать или искажать какие-либо вещи или документы, имеющие важное значение для уголовного производства. Вместе с тем, в прокуратуре считают, что Гужва может незаконно влиять на потерпевшего свидетеля или другого подозреваемого по этому уголовному производству.

"Нельзя игнорировать наличие и такого риска как возможность совершения другого уголовного преступления", - добавила Ковальчук.

Она настаивает, что суд должен избрать Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога как альтернативной меры пресечения в размере одной тысячи минимальных заработных плат.

Также Ковальчук считает невозможным круглосуточный домашний арест Гужвы, поскольку он не зарегистрирован в Киеве и не имеет в столице постоянного места жительства. По данным прокуратуры, Гужва часто путешествует за границу в разных направлениях.

Как сообщал УНИАН, Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». Его подозревают в вымогательстве и получении $10 тыс. за отказ от публикации компромата. Против Гужвы открыто производство по ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство").

Сегодня суд избрал сообщнику Гужвы Антону Филипковскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.