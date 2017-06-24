Подозреваемый в вымогательстве Гужва доставлен в суд, ему грозит до 10 лет тюрьмы

Подозреваемый в вымогательстве главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва доставлен в Шевченковский райсуд Киева, который будет избирать ему меру пресечения. Как передает корреспондент УНИАН, Гужва находится на скамье подсудимых за стеклом.

Читайте такжеМеру пресечения Гужве сегодня изберет Шевченковский райсуд Киева Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила журналистам, что действия Гужвы квалифицированы по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство"). "Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы", - сказала Максимец.

Перед началом заседания Гужва заявил журналистам, что ожидает законного и справедливого решения суда. Он также отметил, что сейчас чувствует себя нормально.

Как сообщал УНИАН, Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». Его подозревают в вымогательстве и получении $10 тыс. за отказ от публикации компромата. Против Гужвы открыто производство по ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство").

23 июня председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Гужва требовал деньги якобы за необнародование компромата на народного депутата Дмитрия Линько.

Сам Гужва заявил, что обыски в редакции проводились по сфальсифицированному делу, и назвал свое задержание «подставой».

Депутаты от «Оппозиционного блока» заявили о готовности взять Гужву на поруки.

Прокуратура будет просить суд избрать Гужве меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере более 3 млн грн.