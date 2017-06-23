Гужве вручено подозрение, меру пресечения будут избирать завтра – прокуратура

Главному редактору издания «Страна.ua» Игорю Гужве вручили уведомление о подозрении по ст. 189 УК Украины (вымогательство), прокуратура завтра обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

«Руководителю Интернет издания «Страна.ua» вручено подозрение по ч. 3 ст. 189 УК Украины. С ходатайством об избрании меры пресечения будем обращаться в суд завтра. Сообщим об этом дополнительно», - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко сообщил, что Гужва, задержанный по подозрению в вымогательстве и получении 10 тыс. долларов, требовал эти деньги якобы за необнародование компромата на народного депутата Дмитрия Линько.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян во время Часа вопросов к правительству в парламенте заявил, что следственные действия в отношении Гужвы велись с 31 марта.

Как известно, Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua».

На своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал: «По материалам ГФС и прокуратуры Киева задержан Игорь Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика».

Луценко отметил, что у следствия есть видео- и аудиодоказательства.

Сам Гужва заявил, что обыски в редакции проводились по сфальсифицированному делу, и назвал свое задержание «подставой».

В свою очередь, депутаты фракции «Оппозиционный блок» заявили о готовности взять Гужву на поруки.