ВСУ, Нацгвардия и ГПС будут усилены техникой от харьковского оборонпрома - Аваков

Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба будут усилены техникой от харьковского оборонпрома. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 23 июня, во время совместного с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Александром Турчиновым визита на главное оборонное предприятие Харьковщины - танкостроительное предприятие «Завод им. Малышева», сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

Читайте также"Укрощение зверя": в сети показали новые украинские танки "Оплот" (видео)По словам Авакова, сегодня предприятие производит как для ВСУ, так и для иностранных заказчиков одни из лучших танков не только в Европе, но и в мире. Речь идет, в частности, и об «Оплоте» - 50-тонной боевой машине с двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, автоматической коробкой передач, запасным энергоагрегатором и высокой огневой мощью.

Министр отметил, что в оборонном заказе на следующий год заказ для харьковского оборонного предприятия будет увеличен.