В следующем году для ВСУ закупят 10 танков "Оплот" - Турчинов (фото)

Государственный оборонный заказ на 2018 год предусматривает приобретение минимум 10 танков «Оплот» для армии. Об этом в Харькове во время ознакомления с работой танкостроительного предприятия «Завод имени Малышева» сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Читайте также"Укрощение зверя": в сети показали новые украинские танки "Оплот" (видео)«Для нас задача, которую мы ставим перед Министерством обороны, перед Оборонпромом, чтобы в следующем году этот танк пошел в Вооруженные силы Украины. В государственном оборонном заказе на следующий год мы уже сейчаспредполагаем минимум 10 танков «Оплот», чтобы уже одна рота у нас была полностью укомплектована», - сообщил Турчинов.

По его словам, со следующего года ВСУ «начинают переходить на новые украинские танки».