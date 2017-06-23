На Житомирщине снова появились псевдоинспекторы труда - ОГА

На Житомирщине снова появились псевдоинспекторы труда, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА со ссылкой на данные управления Гоструда в Житомирской области.

"На Житомирщине возобновились случаи посещения субъектов хозяйствования мошенниками под видом инспекторов труда, которые якобы должны проверить вопросы заключения трудовых договоров и оплаты труда наемных работников. Угрожая большими штрафами, псевдоинспекторы требуют у предпринимателей деньги",- сказано в сообщении.

Учитывая это, управление Гоструда обращает внимание предприятий и организаций, что, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 26.04.2017 №295 «Некоторые вопросы реализации статьи 259 КЗоТ Украины и статьей 34 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и отдельного поручения Председателя Государственной службы Украины по вопросам труда №77/4-17 от 28.04.2017, проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде предприятий, учреждений и организаций , кроме проверок по вопросам занятости и трудоустройства инвалидов, приостановлены до утверждения Министерством социальной политики Украины формы удостоверения инспекторов труда, выдачи удостоверений инспекторам труда и внесении их в реестр удостоверений инспекторов труда.

Субъекты хозяйствования могут позвонить в Управление Гоструда в Житомирской области по контактному номеру (0412) 34-68-70 и убедиться, является ли лицо, которое пришло на проверку, сотрудником управления.

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"Формы удостоверения уже утверждены. После выдачи удостоверений инспекторам труда и внесения их в реестр удостоверений инспекторов труда, Управления Гоструда в Житомирской области вернется к осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства о труде в форме проведения инспекционных посещений и выездных инспекционных посещений, о чем отдельно будет информация на официальном сайте Управления Гоструда",- говорится в сообщении.