Вода из-за долгов будет подаваться только утром и вечером
Сообщение из Кировограда
В Кировограде с сегодняшнего дня введен график на водоснабжение потребителей из-за задолженности городского водоканала перед магистральным водопроводом «Днепр-Кировоград».
Как передает корреспондент УНИАН, водоканал сообщил, что вода будет подаваться в дома жителей областного центра только с 6.00 до 8.30 и с 18.30 до 21.00.
По информации КП «Кировоградское водопроводно-канализационное хозяйство», предприятие вынужденно решилось на этот шаг после того как 10 марта водопроводом ограничил водоснабжение Кировограда до 30%.
Руководство водоканала обратилось к жителям Кировограда с просьбой срочно погасить долги за услуги водоснабжения. Задолженность КП «Кировоградское водопроводно-канализационное хозяйство» перед областным водопроводом составляет около 800 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, решением исполнительного комитета Кировоградского горсовета с 1 апреля стоимость услуг водоснабжения и водоотвода для всех категорий потребителей увеличена на 10%.