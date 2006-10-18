Спилберг и Пинчук представили в Киеве фильм о Холокосте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил презентацию полнометражного документального фильма «Назови свое имя», посвященного одной из самых трагических страниц украинской истории – Холокосту во время Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уникальный фильм, поставленный известным украинским документалистом Сергеем БУКОВСКИМ, представили сопродюсеры проекта – знаменитый американский кинорежиссер Стивен СПИЛБЕРГ и украинский бизнесмен, меценат Виктор ПИНЧУК.

Как отмечает пресс-служба, Президент Украины убежден в важности исследования Холокоста и считает, что украинское и мировое сообщество должны знать реальную историю того периода, чтобы усвоить этот урок и не допустить повторения подобного в будущем.

В ходе ленты С.БУКОВСКИЙ и три украинские студентки-журналистки вместе со зрителями слышат рассказы евреев, переживших трагедию Холокоста, и людей, которые несмотря на опасность спасали их. «Назови свое имя» создан с использованием свидетельств на русском и украинском языках из архивов Института Фонда Шоа Университета Южной Калифорнии и новых съемок, проведенных в Украине.

В презентации приняли участие герои фильма – очевидцы Холокоста, политические и общественные деятели, представители еврейских обществ.

Фильм «Назови свое имя» сделан Институтом визуальной истории и просветительства Фонда Шоа. Инициаторами и исполнительными продюсерами проекта выступили С.СПИЛБЕРГ (основатель Фонда Шоа) и В.ПИНЧУК (основатель Корпорации «Інтерпайп» и благотворительного Фонда Виктора Пинчука), которые впервые обсудили идею создания такой ленты еще в конце 2004 года.

Фонд Шоа продолжает сотрудничество с Фондом Виктора Пинчука, направленное на последующую поддержку и использование фильма. Так, в начале 2007 года будет завершена работа над пособием для учителей, которое будет сопровождать фильм – оно должно стать частью широкой образовательной программы по истории Холокоста.

С.СПИЛБЕРГ известен в мире не только своими художественными фильмами, но и активной поддержкой проектов по исследованию истории Холокоста.