В Одессу на три дня приехало "Военное такси"

Три дня по Одессе будет ездить «военное такси» и собирать деньги на внедорожник для 28-й бригады. Водителями такси станут не простые таксисты, а волонтеры и участники АТО.

Пассажиров будут возить: основатель фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега; автогонщица, основательница медицинской команды быстрого реагирования «Ветерок» Галина Алмазова; тележурналист, глава ОО «Черный тюльпан. Одесса» Сергей Братчук; историк, основатель проекта «Тудой-Сюдой» Александр Бабич; участники АТО – Андрей Рымарук (53-я бригада) и Алексей Муравников (28-я бригада) и др.

Выполняя заказы одесситов, они будут рассказывать о событиях на фронте и проблемах, с которыми сталкиваются бойцы и ветераны АТО на четвертом году войны.

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«Цель акции – не только сбор средств на авто, которое очень ждут на передовой ребята из 28-й бригады, но и напомнить людям, что война, к сожалению, продолжается. Без клише «зрада» и «перемога» лично рассказать о том, что происходит на фронте», – рассказывает один из инициаторов акции Виталий Дейнега.

Волонтеры отмечают, что одним из актуальных вопросов на передовой остается обеспечение колесной техникой.

«Бригада, для которой мы собираем средства, недавно из зоны постоянной дислокации в Одесской области снова вернулась в зону боевых действий. Чтобы оперативно выполнять задания, им необходимы надежные машины с хорошей проходимостью. Автопарк 28-й бригады требует срочного «пополнения», – констатирует Алексей Муравников, служивший в 28-й бригаде.

Чтобы принять участие в акции #WarTaxiOdesa, по словам организаторов, необходимо сделать три простых шага: установить на свой телефон приложение сервиса «Uklon» (или зайти на сайт http://uklon.com.ua), заказать машину, выбрав кнопку «WarTaxi» в меню класса автомобиля, и совершить поездку по заданному маршруту.

«Если волонтерская машина в момент заказа будет занята – к пассажирам приедет машина сервиса «Uklon». Но деньги, заплаченные за заказ, все равно будут переданы на приобретение внедорожника», – объясняют организаторы.

Акция будет проходить с 6:00 пятницы (23 июня) до 23.00 воскресенья (25 июня).

Дополнительная информация: 050-8000-167