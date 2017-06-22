Суд в оккупированном Крыму продлил срок ареста Чийгозу до 8 октября

Подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» до 8 октября продлил срок ареста заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Об этом после первой части заседания информировал адвокат Чийгоза Николай Полозов, сообщает издание «Крым.Реалии».

«Суд, посовещавшись около полутора часов в совещательной комнате, удовлетворил ходатайство прокурора, не приняв во внимание ни один довод защиты», – сказал Полозов.

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После перерыва планируется допрос свидетелей стороны защиты. Кроме того, адвокаты планируют заявить ряд ходатайств.

Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Российские оккупационные власти обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Дело Чийгоза российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – в отношении Чийгоза и отдельно в отношении других фигурантов процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.