Пиротехники уничтожили 73 снаряда времен прошлых войн, обнаруженные в Житомире во время строительных работ

Сегодня, 21 июня, группа пиротехнических работ Управления ГСЧС в области уничтожила 73 артиллерийских снаряда времен прошлых войн, обнаруженные в Житомире на частном дворе, сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, снаряды нашли в Житомире во время копания траншеи для канализации.

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«Во дворе частного жилого дома экскаватор поднял ковшом неизвестный предмет, похожий на бутылку. Когда рабочие осмотрели его, то предположили, что это военный снаряд. Об этом они и сообщили по телефону «101», - отмечают в пресс-службе ведомства.

Специалисты ГСЧС на месте вызова идентифицировали находку как артиллерийский снаряд калибром 76 мм. При обследовании двора они обнаружили еще 72 идентичных боеприпаса. По словам хозяина жилого дома, во время Второй мировой войны здесь немцы хранили военные боеприпасы.

Опасные находки уничтожили.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в саду Шевченко нашли артиллерийскую мину.