В Житомире территориальные подразделения полиции получили 18 служебных автомобилей

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Внедорожники предназначены для обеспечения надлежащей работы групп быстрого реагирования и будут помогать правоохранителям вовремя прибывать к местам событий.

Мероприятие прошло при участии заместителя председателя Национальной полиции Александра Фацевича, начальника областного ГУНП Вячеслава Печененка, руководителей Житомирщины и города, депутатов, общественности, журналистов.

Mitsubishi Outlander получены в рамках внебюджетной программы в счет оплаты квоты по Киотскому протоколу. Автомобили оборудованы современной системой универсального управления с полным приводом, что делает их удобными для использования в повседневной работе. Модель доукомплектована рацией, видеорегистратором, проблесковыми маячками и системами зарядки аккумуляторов. Кроме того, в авто будут установлены планшеты, куда будет поступать информация со службы «102».

Вручая ключи от новеньких автомобилей руководителям отделов и отделений полиции, Фацевич отметил, что эти автомобили предназначены для улучшения эффективности работы полиции и послужат для повышения безопасности граждан.

«Эти машины будут нести службу в сельской местности. Основная задача, которую будут выполнять полицейские на этом транспорте, - это защита и оказание помощи жителям Житомирщины. Мы шаг за шагом развиваемся, улучшаем техническое состояние и укомплектованность полиции. А остальное зависит от вас, полицейские», - сказал он.

3 автомобили Mitsubishi Outlander будут работать в Бердичевском, Коростенском и Новоград-Волынском районах, по два – в Житомирском и Коростышевском и по одному – в Малинском, Овручском, Олевском, Радомышльском и Чудновском районах области.