В Одессе пытались незаконно вывезти из Украины медицинское оборудование на миллион евро - ГФС

03:48, 20 июня 2017
Общество
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Во время проверки законности вывоза эндоскопической системы выяснилось, что подпись на дополнительном соглашении подделана.

фото: УНИАН

В Одессе таможенники изъяли медицинское оборудование на 1 млн евро, которое незаконно пытались вывезти из Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области, оборудование изъято в конце прошлой недели.

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«Эндоскопическую систему объемной визуализации 3D HD стоимостью 1 млн евро ввезло в Украину одно из отечественных предприятий и разместило под таможенным контролем на склад еще 3 года назад. Теперь директор предприятия сообщил таможне: ввиду того, что нет возможности оформить оборудование через таможню и реализовать его, он имеет намерение отправить его в адрес продавца - компании в Великобритании», - рассказали в пресс-службе.

В качестве основания, в таможню было предоставлено дополнительное соглашение к контракту и письмо компании-продавца, о готовности принять товар.

Тем не менее, как отметили в пресс-службе, во время проверки законности вывоза эндоскопической системы выяснилось, что подпись на дополнительном соглашении подделана.

Больше того, согласно данным открытых информационных источников (сайт реестра компаний Великобритании «Companies House») компания-продавец ликвидирована еще в сентябре 2014 года.

По факту предоставления неправдивых данных и подделки документов составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Эндоскопическую систему, стоимость которой соответственно таможенной декларации составляет почти 29,5 млн грн (1 млн евро), изъяли. Проводятся соответствующие проверки.

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Теги: #таможенники#незаконный вывоз оборудования