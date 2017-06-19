34 хозяйства Житомирщины подали документы на возмещение стоимости установок индивидуального доения

16:03, 19 июня 2017
Общество
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Возмещение предусмотрено Программой развития агропромышленного комплекса Житомирской области, которая рассчитана на все субъекты хозяйствования – от малых до больших фермерских хозяйств.

фото ЖОДА

34 хозяйства Житомирщины, по оперативным данным, уже подали документы на возмещение стоимости установок индивидуального доения.

Об этом сообщает управление агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 4 хозяйства населения из семи районов области, которые содержат три и более коров, подали документы на возмещение стоимости закупленных установок индивидуального доения.

По информации управления, сейчас подали документы 34 хозяйства населения, которые содержат три и более коров, из семи районов области.

"Более активными являются хозяйства населения Любарского и Новоград-Волынского районов, которые подали соответственно 17 и 7 пакетов документов, по три пакета документов поступило от хозяйств Бердичевского и Радомышльского районов, два от Андрушевского и по одному - от Коростышевского и Олевского районов",- отмечают в ОГА.

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Возмещение предусмотрено Программой развития агропромышленного комплекса Житомирской области, которая рассчитана на все субъекты хозяйствования – от малых до крупных фермерских хозяйств, а также для индивидуальных дворов.

По данным ОГА, заседание соответствующей комиссии состоится уже на этой неделе.

Напоминаем, что из областного бюджета в Житомирской области в этом году на указанные цели животноводам региона предусмотрено 200 тыс. грн.

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Теги: #фермерские хозяйства Житомирщины#установки индивидуального доения