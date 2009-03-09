Библиотекари стран СНГ соберутся в Киеве

10-11 марта библиотекари из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана в рамках Профессионального учебного тура по ведущим библиотекам стран Содружества посетят Киев.

Как сообщили УНИАН в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, посещение столицы Украины станет завершающим этапом тура, который проходил по маршруту Бишкек – Москва – Санкт-Петербург – Минск – Киев.

В Киеве библиотекари посетят считающуюся одной из лучших в Украине библиотеку Киево-Могилянской академии, а также Государственную библиотеку Украины для юношества, где пройдет обмен опытом, будут обсуждаться проблемы обновления книжных фондов, расширения книгообмена.

Профессиональный учебный тур библиотекарей стран СНГ по ведущим библиотекам Содружества проходит впервые. Он организован Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, договор о создании которого подписали восемь стран-участниц Содружества - Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан.

10 марта в 10.00 в библиотеке Киево-Могилянской академии пройдет брифинг и круглый стол по библиотечному делу.