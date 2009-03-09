Определился представитель Украины на Евровидении

8 марта во Дворце «Украина» состоялся финал Национального отбора «Евровидения-2009», сообщает официальный сайт Первого Национального канала. Среди 15 финалистов во время прямого эфира зрители и жюри избрали лучшего.

Победителем стала Светлана Лобода.

В интерактивном голосовании зрителей она набрала 14 баллов, жюри также поставило 14 баллов. Итого, по сведенному результату Светлана Лобода получила 28 баллов. Единодушным решением жюри и зрителей именно Светлана одержала беспрекословную победу, сообщают организаторы национального тура международного конкурса.