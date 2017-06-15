В полиции не могут назвать фамилию лица, совершившего убийство Шеремета

Глава Национальной полиции Сергей Князев не может сообщить новых подробностей в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Князев сказал на пресс-конференции. "Подробностей, которые можно было донести до общества, то есть назвать фамилию человека, совершившего это правонарушение, я донести не могу пока. А расследование идет, и активная фаза не прекращается", - сказал он.

Читайте такжеГеращенко намекнул на взаимосвязь между подрывом авто Шеремета и полковника СБУ в МариуполеКак сообщал УНИАН, журналист Шеремет погиб в центре Киева 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. П. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

В феврале 2017 в полиции заявили, что в рамках расследования производства по факту убийства Шеремета допрошено более 1,8 тыс. человек. Также сообщалось, что в то время по делу об убийстве журналиста подозреваемых еще не было.