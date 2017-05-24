Луценко рассказал об ошибке в расследовании убийства Шеремета

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал ошибкой в расследовании дела об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета неизъятие записей с одной из камер наружного наблюдения, которые позже попали к журналистам. Об этом генпрокурор сказал во время выступления в Верховной Раде.

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"В деле была допущена ошибка - изъята 201 камера наблюдения, а одна камера не была изъята, и благодаря журналистам это стало известно", - сказал Луценко.

Он добавил, что новые материалы помогут расследованию дела.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. В феврале 2017 года в полиции заявили, что в рамках расследования убийства Шеремета допрошено более 1,8 тыс. лиц. Также сообщалось, что на то время в деле по убийству журналиста подозреваемых еще не было.