Боевики "ЛДНР" обходными путями пытаются добиться легализации своих псевдореспублик - СМИ

Представители непризнанных “ЛДНР” всерьез взялись за легализацию “республик” - они создают фейковые посольства, посылают делегации на профсоюзные конференции и контактируют с одиозными европейскими политиками. Об этом узнали журналисты издания "Новое время".

Одним из излюбленных у "республик" способов добиться признания являются профсоюзы.

Так, люди, представляющиеся “защитниками интересов луганских трудящихся”, теперь регулярно ездят на встречи с профсоюзными лидерами Европы. И даже вступили во Всемирную федерацию профсоюзов (WFTU), которая насчитывает 78 млн человек, представляющих 105 государств и 210 профобъединений.

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“ЛНР” посылает в Европу не только “защитников трудящихся”. Еще одним инструментом “ползучей” легализации, который использует уже “ДНР”, стало открытие так называемых посольств - общественных организаций, носящих титул “представительств” фейковых республик. Офисы подобных организаций “ДНР”открыла в Чехии, Греции, Италии, Австрии. Кроме того, обе “республики” периодически заманивают к себе то каких-то европейских панков, профсоюзных деятелей из ЕС, политиков и затем объявляют их визиты маркерами того, что европейцы вот-вот признают официальный статус “ЛДНР”.

А в декабре 2016 года в итальянском Турине открыло двери “представительство ДНР”.

На его открытие даже прибыли местные политики. Первым среди них оказался член регионального парламента от партии Братья Италии Маурицио Марроне, до того дважды посещавший Донбасс. При этом никто из деятелей официальной итальянской власти “представительство” не признал.

В “ЛНР” делают ставку не на “посольства” - там активно разрабатывают линию солидарности всех трудящихся: контактируют с различными деятелями левого толка и политиками-леваками из Европы, заручаются их поддержкой. Финансово же заинтересовывать различных "европейских фриков", судя по всему, помогает Кремль, говорится в статье.

О том, как еще "ЛДНР" пытается создать иллюзию международного признания читайте в полной версии статьи "Нового времени".

Как ранее писал УНИАН, "ДНР" активизировала агентуру для поиска знакомых среди членов семей украинских политиков.