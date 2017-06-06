"ДНР" активизировала агентуру для поиска знакомых среди членов семей украинских политиков – Тымчук

Руководство «МГБ ДНР» отдало распоряжение активизировать свою агентуру с целью поиска знакомых из числа членов семей украинских политиков, народных депутатов и местных депутатов всех уровней, госслужащих высокого ранга, начальствующего состава правоохранителей и спецслужб Украины любых уровней.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, комментируя рассказ его родителей о странном желании давней знакомой из Донецка приехать «в гости».

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«В общем, если вас вдруг «вспомнят» даже очень давние знакомые, проживающие в РФ или на оккупированных территориях Донбасса, не удивляйтесь. В попытке превратить бумажные успехи в реальные в борьбе против Украины, ФСБ и «МГБ ЛДНР» идут ва-банк», – отметил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, в сегодняшней сводке группа ИС сообщила, что оккупационная власть заставляет владельцев магазинов и других представителей малого бизнеса (г. Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Шахтерск, Харцызск и др.) активно использовать флаги и другую символику «ДНР», а также включать музыкальные композиции времен СССР.