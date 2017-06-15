В Киеве коммунальщики требовали у владельца АЗС взятку, изъяв газовое оборудование

В Киеве задержаны должностные лица коммунальной аварийно-спасательной службы, вымогавшие 235 тыс .грн взятки за возвращение владельцу АЗС изъятого газового оборудования.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве, правоохранители установили, что работники аварийно-спасательной службы пообещали владельцу одной из газовых АЗС решить вопрос о возвращении ему спецоборудования, которое у него было изъято в рамках уголовного производства. За свои «спасательные услуги» они попросили у предпринимателя 210 тыс. грн и 1 тыс. долларов.

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В коррупционной схеме были задействованы один из заместителей командира и специалист коммунальной аварийно-спасательной службы. Часть суммы неправомерной выгоды владелец газовой АЗС должен был положить на счет подконтрольного предприятия, что он и сделал, остальное - отдать наличными.

Должностные лица были задержаны во время получения ими 1 тыс. долл.

В настоящее время в служебных кабинетах правонарушителей проводятся санкционированные обыски.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.