ВР намерена совершенствовать социальную защиту милиции

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона ”О внесении изменений в Закон Украины "О милиции" в части совершенствования социальной защиты работников милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку данного законопроекта проголосовал 401 народный депутат из 441, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что работникам органов внутренних дел гарантируется бесплатное медицинское обеспечение, которое осуществляется в лечебно-профилактических заведениях Министерства внутренних дел Украины.

Изменение подчинения заведений здравоохранения, подчиненного МВД Украины, может осуществляться лишь на основании закона.