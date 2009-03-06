ВР намерена совершенствовать социальную защиту милиции
03:21, 06 марта 2009Общество
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401 депутат - "за"
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона ”О внесении изменений в Закон Украины "О милиции" в части совершенствования социальной защиты работников милиции.
Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку данного законопроекта проголосовал 401 народный депутат из 441, зарегистрированного в сессионном зале.
Законопроектом предусматривается, что работникам органов внутренних дел гарантируется бесплатное медицинское обеспечение, которое осуществляется в лечебно-профилактических заведениях Министерства внутренних дел Украины.
Изменение подчинения заведений здравоохранения, подчиненного МВД Украины, может осуществляться лишь на основании закона.
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