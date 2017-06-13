За два дня безвиза украинцы получили почти три тысячи разрешений на въезд в ЕС и только шесть отказов

Более 2900 украинцев пересекли границы стран Европейского Союза без виз. При этом за два дня действия безвиза было получено только 6 отказов на въезд.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины на странице в Facebook.

"Третий день безвиза... По состоянию на 6 часов 13 июня границу Украины в страны ЕС в рамках безвиза пересекло 2910 наших соотечественников. Это те, что имели с собой только биометрические паспорта. Из них 70% пересекли границу на западном участке, в автомобильных пунктах пропуска, 7% - в железнодорожных. Еще 23% воспользовались услугами авиационных портов", - написал Слободян.

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Глава пресс-службы ГПСУ также сообщил о 6 случаях отказов во въезде.

Четверым украинцам отказали во въезде в связи с нарушением миграционного законодательства страны ЕС во время предыдущего пребывания и двоим - в связи с неподтверждением цели пребывания.

"Двух наших соотечественников вернули службы Италии, поскольку последние не смогли подтвердить надлежащий уровень финансового обеспечения и не имели обратных билетов", - отметил Слободян.

Как сообщал УНИАН, украинцам с оккупированных территорий биометрические паспорта будут выдавать после спецпроверки.