Украинцам с оккупированных территорий биометрические паспорта будут выдавать после спецпроверки

Для получения биометрических паспортов гражданам с пропиской на оккупированных территориях Донбасса и Крыма нужно предоставить дополнительные документы для идентификации личности. Об этом заявил пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук, передает Эспресо.

"Определенное количество документов было утеряно во время событий, которые там происходят, нет возможности идентифицировать личность по форме №1. Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию", - сказал Полищук.

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Чиновник уточнил, какие документы нужно предоставить дополнительно для подтверждения личности.

"Если вы пришли сделать загранпаспорт, принесли паспорт гражданина Украины, идентификационный код, старый загранпаспорт, мы вынуждены просить предоставить свидетельство о рождении, либо военный билет или другие документы. Проводится дополнительная идентификация через другие органы власти и выдается заграничный биометрический паспорт", - отметил Полищук.

Как сообщал УНИАН, 24 мая президент Петр Порошенко поручил внести на рассмотрение правительства вопрос о выдаче гражданам на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма паспортов старого образца.

Глава представительства Европейского союза в Украине Хьюго Мингарелли заявил, что Евросоюз не поддерживает инициативу президента Петра Порошенко.

Мингарелли добавил, что настаивает на том, чтобы именно все украинцы, а также те, которые проживают в оккупированных Крыму и отдельных районах Донбасса, могли путешествовать в страны-члены ЕС, используя украинский биометрический паспорт.