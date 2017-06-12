В Житомире стартовал новый набор в патрульную полицию

12 июня стартовал отбор на должности инспекторов патрульной полиции, планируется набрать более 150 человек, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Читайте такжеЗапуск дорожной полиции в Украине: обещают обойтись без "засад в кустах" Для участия в конкурсе на первом этапе необходимо подать анкеты-заявки. Это можно сделать в режиме онлайн (patrol.police.gov.ua) или лично в Управлении патрульной полиции г.. Житомира (ул. Покровская, 96) до 11 июля. Там же можно узнать об условиях отбора и требования к кандидатам или обратившись по телефону «горячей линии» (044-390-65-00).

О начале отбора желающих служить в рядах патрульной полиции журналистам на брифинге рассказали руководитель Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко и начальник Управления патрульной полиции в Житомире Александр Гуменюк.

«Сегодняшний старт - это еще одна возможность для тех, кто хочет перемен в стране, испытать себя и приобщиться к реформам. Одним из основных критериев отбора, кроме обязательных требований, является высокая мотивация человека к непростой работы и ориентация на качественные изменения, готовность менять себя, в первую очередь, и свою страну», - отметил Печененко.

В ведомстве отмечают, что подать анкету на участие в конкурсе может гражданин Украины в возрасте от 20 до 35 лет, имеющий полное среднее или высшее образование и водительское удостоверение (категория В). В то же время в ходе отбора обязательным является прохождение военно-врачебной комиссии для определения состояния здоровья кандидата.

Более подробно об условиях отбора журналистам рассказал Александр Гуменюк, который также сообщил, что нынешний набор является свидетельством процесса модернизации патрульной полиции и приближением ее к европейской модели. Те, кто пройдет все этапы отбора, в будущем будут работать в подразделениях дорожной полиции, специальных тактических группах и патрулировать город. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 11 июля, а все этапы отбора продлятся до сентября. Затем кандидатов ожидает 4-месячное обучение. Поэтому новое пополнение начнет непосредственное выполнение служебных обязанностей ориентировочно - в конце 2017 - начале 2018 года.

На вопросы присутствующих о конкурсе и будущего обучения также отвечали заместитель начальника ГУНП в области Артем Лисогор и и.о. заместителя начальника Управления патрульной полиции в Житомире Богдан Шевчук.

Печененко выразил надежду, что ряды подразделений ГУ НП в области пополнятся лучшими работниками Управления патрульной полиции.

«А наработанные за период совместной работы алгоритмы взаимодействия помогать в решении нашей общей задачи - обеспечении правопорядка, безопасности граждан и противодействии преступности», - подчеркнул он.

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции Житомира, первые патрульные полицейские в Житомире приняли присягу 22 марта 2016, пока их насчитывается 200 человек.