Маршрутка врезалась в ”Таврию”: 10 пострадавших
11:48, 17 октября 2006Общество
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Микроавтобус выехал на встречную полосу
Во время ДТП в Днепропетровске травмированы десять человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера в 21.30 в Днепропетровске на мосту через Днепр произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с “Таврией”. На данное время неизвестно, по каким причинам водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой.
В результате ДТП телесные повреждения получили десять человек: водитель
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