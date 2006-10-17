Маршрутка врезалась в ”Таврию”: 10 пострадавших

Во время ДТП в Днепропетровске травмированы десять человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера в 21.30 в Днепропетровске на мосту через Днепр произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с “Таврией”. На данное время неизвестно, по каким причинам водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой.

В результате ДТП телесные повреждения получили десять человек: водитель