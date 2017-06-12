В Одессе умер известный пророссийский телеведущий Григорий Кваснюк. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях, в частности, в Facebook сообщают близкие и друзья Кваснюка.

Отмечается, что он умер вечером 11 июня.

«По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем, от которых телеведущий страдал уже достаточно давно», - сообщил также один из информационных ресурсов, близкий к партии «Родина», в которой состоял телеведущий.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Одессе СБУ начала расследование по факту сепаратизма в выпуске авторской программы известного в городе пророссийского телеведущего Григория Кваснюка, которая называется «Правда с Григорием Кваснюком». Он ранее работал на телеканале «АТВ» (телеканал прекратил вещание на ТВ в 2014 году, принадлежал находящемуся сейчас в РФ лидеру партии «Родина» Игорю Маркову), где вел передачу «Правда». После закрытия «АТВ» программы Кваснюка размещались в сети Интернет.

В УСБУ в Одесской области сообщили, что по факту выпуска программы, которая размещена в сети Интернет 15 февраля, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Выпуск этой программы получил в Одессе широкий резонанс. В ней велась открытая агитация в поддержку боевиков, воюющих против украинских военнослужащих на востоке страны, погибший в результате теракта боевик Толстых по прозвищу «Гиви» позиционируется автором программы как «народный герой» и пр.

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Справка УНИАН. Григорий Кваснюк, 1948 г. р. В прошлом - депутат Одесского горсовета от фракции партии «Родина» и главный редактор газеты горсовета «Одесский вестник».

Работал на телеканале «АТВ», принадлежащем лидеру партии «Родина» Игорю Маркову, до телевидения - в юридической службе одесского рынка «Северный», а также – в милиции.

Сын Кваснюка — Егор Григорьевич (1975 г. р.) является активным участником противостояния в Одессе 2013-2014 годов – один из кураторов организации «Одесская дружина», которая была боевым крылом местного «антимайдана». После массовых беспорядков 2 мая 2014 года, когда в городе погибли 48 человек, уехал на восток Украины. Воюет на стороне террористов.

В декабре 2016 года прокуратура Одесской области по результатам заочного расследования направила обвинительный акт в отношении Егора Кваснюка в суд.