Присяжнюк сказал по секрету: на днях Крыму перекроют тепло

Отключение котельных крупнейшего поставщика тепловой энергии в Крыму – предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» – от подачи газа ожидается сразу после 8 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Симферополе председатель правления Государственной акционерной компании «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

«Я скажу вам по секрету: учитывая, что на носу Женский праздник, мы пойдем на всё, чтобы работать по максимуму и будем договариваться с «Крымгазом», чтобы не прикрывали (газ в котельных). Поверьте, после праздников будет перекрытие», - заявил А.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, «Крымтеплокоммунэнерго» не получило лимитов газа. Долг предприятия перед газовиками уже превысил 100 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, с 9 февраля компания «Крымгаз» начала отключать от газа котельные в автономии. Причина – долги тепловиков. Тепловики в свою очередь кивали на низкий уровень оплаты населения.

11 февраля прокурор Крыма Владимир БОЙКО потребовал от «Крымгаза» прекратить отключать от газоснабжения котельные, которые обеспечивают жизнедеятельность около 40 населенных пунктов автономии.

13 февраля постоянная комиссия Совета министров Крыма по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям признала ситуацию, сложившуюся в автономии с теплоснабжением, чрезвычайной.

18-19 февраля власти Крыма заявили о восстановлении теплоснабжения объектов социальной сферы и жилого фонда в Крыму.