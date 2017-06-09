"Первое поражение одесских активистов": борцы с Билык пошли жаловаться к Авакову на ее "группу поддержки"

У здания Главного управления полиции в Одесской области на Еврейской улице проходит митинг активистов патриотических организаций, возмущенных действиями полиции во время вчерашнего концерта Ирины Билык на Черемушках.

Напомним, бывший руководитель одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко, пытавшийся сорвать выступление певицы, утверждает, что полицейские напали на него и других участников действа и сильно их избили.

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Стерненко требовал встречи с главой МИД Арсеном Аваковым, который в этот момент оказался с рабочей поездкой в здании управления областной полиции.

Как сообщает "Думская", активисту удалось таки попасть к министру. Бывший глава одесского ПС заявил, что Аваков поддержал его позицию:

«Представители полиции, которые превысили полномочия, применили чрезмерную силу, понесут наказание. Но мы не должны противостоять полиции. Полиция и общественность должны действовать сообща».

Стерненко добавил, что напишет на побивших его полицейских заявление в прокуратуру.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Билык обратилась в полицию, чтобы та ее поддержала во время концерта в Одессе 8 июня.