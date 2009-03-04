Третья волна мирового кризиса настигла наиболее бедные страны

Международный валютный фонд заявил, что третья волна мирового экономического кризиса настигла наиболее бедные страны.

По данным МВФ, уже в этом году 22-м государствам может понадобится экстренная помощь в объеме 25 миллиардов долларов, отмечает радио «Свобода».

Директор МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил, после наиболее развитых и переходных экономик теперь от финансовых трудностей остро страдают самые бедные. Он выразил опасение в связи с перспективой гуманитарного кризиса в таких государствах.