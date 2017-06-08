Председатель Житомирской ОГА подписал договор о сотрудничестве с Национальной академией госуправления

Президент Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Василий Куйбида и председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич подписали договор о сотрудничестве между академией и Житомирской ОГА на 2017-2022 гг. Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, встреча состоялась вчера, 7 июня 2017 года.

Читайте такжеЖитомирские спортсмены завоевали первенство на чемпионате Киевской области по пауэрлифтингуКуйбида и Гундич договорились о сотрудничестве по подготовке специалистов с публичного управления, в частности, в отрасли знаний «Управление и администрирование», повышение квалификации и специализации кадров, а также в сфере научной деятельности.

«Учиться никогда не поздно. Проверил на собственном опыте. Ведь сейчас и сам учусь в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Будем повышать профессиональный уровень и других наших госслужащих», – отметил , в частности, Гундич.

В рамках договора будет осуществляться подготовка специалистов с публичного управления, представителей Житомирской областной государственной администрации будут привлекать к проведению преподавательской и научной работы в Национальной академии, рецензирование учебных планов, программ, выпускных квалификационных работ, к участию в научно-исследовательских проектах, научно-практических конференциях, семинарах.

Кроме того, академия будет проводить научные исследования методов и инструментов для формирования и эффективной реализации ОГА региональной экономической политики, составит научные записки, доклады, а областная администрация будет принимать у себя магистров для прохождения практики.

"Куйбида и Гундич выразили уверенность, что сотрудничество Национальной академии и Житомирской областной государственной администрации будет способствовать повышению эффективности обучения публичных служащих, а также улучшению способности органов местного самоуправления отвечать на современные вызовы и эффективно решать проблемы территориальных общин",- отмечают в облгосадминистрации.