В Житомирской области по программе "Доступные лекарства" уже выдано почти 114 тыс. рецептов

В Житомирской области по программе «Доступные лекарства» выдано почти 114 тыс. рецептов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, по оперативным данным, жители Житомирской области уже получили медикаменты по программе «Доступные лекарства» за 113 тыс. 693 рецептам.

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Как сообщил начальник отдела медицины катастроф и организации медицинской помощи населению управления здравоохранения Житомирской ОГА Алексей Андрушко, «на сегодняшний день уже более 59 000 пациентов обратились к врачам и получили почти 114 000 рецептов по программе "Доступные лекарства". Отоваренных в аптеках 78 тыс. 655 рецептов».

Также он добавил, что учреждения получают возмещение за доступные лекарства 2 раза в месяц, и уже сегодня аптекам выплачено 14,35% от общей суммы субвенции, которая составляет 16 млн 420 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в Житомире представители координационного совета при ОГА стали донорами для детей.