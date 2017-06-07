"Забаненная" Украиной Самойлова рвется на Евровидение-2018
Артистка намерена выступить на Евровидении-2018 и надеется, что не будет "каких-то непонятных ситуаций".
Российская певица Юлия Самойлова считает, что самое главное для нее сейчас – хорошо подготовиться к международному песенному конкурсу Евровидение-2018.
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"Какие могут быть ожидания от предстоящего конкурса? Главное, чтобы все случилось, наконец, чтобы не было каких-то непонятных ситуаций. Считаю, что самое главное – получить удовольствие от конкурса и хорошо к нему подготовиться, показать себя, показать насколько я хорошо подготовилась", — сказала Самойлова, передает РИА Новости.
По ее словам, ее новая песня для "Евровидения" будет выбрана позднее.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица Юлия Самойлова, которая не поехала на Евровидение в Киев в мае этого года из-за запрета, примет участие в конкурсе в 2018 году. Генеральный директор российского"Первого канала" Константин Эрнст утверждает, что есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом.